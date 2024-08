Apice del caldo anomalo, superati i 37°C

Come da previsioni, stiamo vivendo l’ondata di caldo più intensa dell’estate. Ecco alcune massime rilevate ieri pomeriggio in città e provincia: Cazzago San Martino +37,1°C, Paderno Franciacorta +36,4°C, Fornaci +35,9°C, Prevalle +35,6°C, Brandico +35,4°C, Villanuova sul Clisi +35,3°C, Vestone +35,2°C. Gran caldo anche nelle nostre valli: a Esine e Sellero la temperatura ha superato i 34°C, mentre a Bagolino ha sfiorato i 32°C.

Da notare che la stazione meteorologica dell’istituto Pastori ha inanellato la trentacinquesima massima consecutiva superiore ai 32°C. La calura sta diventando sempre più anomala non solo di giorno, ma anche di notte, come dimostrano le minime rilevate ieri: tra i valori più alti, spiccano i +27,0°C misurati a Cologne.

Ed ora? Purtroppo, secondo le previsioni il caldo anomalo proseguirà anche nei prossimi giorni. I record storici rimarranno imbattuti, ma proseguirà l’interminabile fase di caldo anomalo iniziata alla fine della prima decade di luglio.

Il meteoquiz

E così, salvo improbabili colpi di scena, anche quest’anno dovremo rinunciare alla classica «burrasca di Ferragosto». Era proprio questa la soluzione dell’ultimo meteoquiz. In passato, in pianura padana, intorno a Ferragosto arrivava spesso un vero e proprio «break» estivo: rovesci e temporali spazzavano via ogni traccia di afa, le temperature calavano bruscamente e da quel momento iniziava l’inevitabile declino della stagione calda. Negli ultimi decenni la tradizionale burrasca di metà agosto è diventata una rarità. Anche questa è una delle tante ripercussioni del cambiamento climatico.

A proposito di rinfrescate estive, provate a indovinare quale fu la temperatura massima rilevata a Mompiano nel pomeriggio dell’11 agosto 2002.