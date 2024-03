La grande nevicata di 14 anni fa, a Brescia caddero 24 centimetri

Quattordici anni fa, proprio in queste ore, gli appassionati di meteorologia erano in fermento. Le previsioni lasciavano pochi dubbi: neve in arrivo a Brescia e provincia a partire dalla sera del giorno seguente. Sull’entità degli accumuli regnava invece una grande incertezza e la natura decise di lasciare tutti senza parole, regalandoci addirittura una nevicata storica.

Tutto iniziò nel tardo pomeriggio del 9 marzo 2010, quando i primi, timidi fiocchi catturarono l’attenzione dei bresciani. In serata le precipitazioni diventarono più intense, tanto da formare un sottile velo bianco sul terreno, mentre durante la notte l’accumulo aumentò a vista d’occhio, trasformando la nostra città: a Mompiano, dalla sera del 9 marzo alla mattina del giorno seguente, caddero 24 centimetri di neve. L’osservatorio situato sul colle Cidneo rilevò lo stesso accumulo. Per trovare una nevicata marzolina più abbondante bisogna risalire al 1904, quando la coltre bianca superò addirittura i 30 centimetri.

Nel giro di pochi giorni lo scenario cambiò completamente: nel pomeriggio del 16 marzo 2010 i tepori primaverili presero il sopravvento e le massime superarono i 18°C, ma nella mente di tutti i «nivofili» bresciani rimasero, indelebili, i ricordi di quella incredibile nevicata.