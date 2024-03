Caldo anomalo, è stato un inverno senza precedenti

Non bastava il mese di febbraio più caldo di tutta la serie storica. No, stavolta abbiamo davvero superato ogni limite, come ci confermano i dati dell’osservatorio di Ghedi: l’inverno 2023-2024, che secondo il calendario meteorologico è iniziato il 1° dicembre e si è concluso il 29 febbraio, è entrato in archivio come il più caldo dall’inizio delle rilevazioni, ovvero dal 1951.

Battuto, con uno scarto di 0,4°C, l’inverno 2019-2020, che finora deteneva il primato. Più nel dettaglio, dicembre si è collocato al secondo posto nella classifica dei più caldi, gennaio si è fermato al decimo posto e febbraio, come abbiamo già ricordato, ha conquistato il primo gradino del podio. Numeri sconfortanti, ma d’altronde non c’è motivo di stupirsi: negli ultimi anni ci siamo abituati a vivere stagioni termicamente sopra le righe, con temperature anomale anche nei periodi che, secondo le statistiche, dovrebbero essere i più freddi. Non possiamo dimenticare i +20,2°C rilevati a Brescia nel pomeriggio del 23 dicembre. È stata una delle tante “follie” di un inverno irriconoscibile.

Per fortuna esistono ancora le eccezioni, come dimostra l’ondata di gelo che sei anni fa colpì la nostra provincia. A tal proposito, ecco la soluzione dell’ultimo meteoquiz: a Mompiano, nel pomeriggio del 1° marzo 2018, la temperatura massima si fermò a -1,1°C, stabilendo così un vero e proprio record.

Per il nuovo quesito settimanale ci spostiamo sul colle Cidneo, dove è installata una stazione meteorologica gestita da Nicola Gelfi, che riveste anche il ruolo di responsabile dell’osservatorio dell’istituto Pastori. Con la premessa che si tratta di una zona in cui le brezze notturne favoriscono un microclima piuttosto mite, vi chiediamo di indovinare quante gelate si sono verificate dal 1° dicembre 2023 ad oggi.