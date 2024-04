Freddo record nel Bresciano con temperature massime non oltre gli 8°C

Chi legge questa rubrica con una certa assiduità avrà senza dubbio imparato una cosa: il termine «record» va usato con grande cautela, solo ed esclusivamente quando ci si trova di fronte a una situazione senza precedenti.

Ebbene, ieri è andata proprio così: la stazione meteorologica di Ghedi ha rilevato una massima di +7,4°C. In tutta la serie storica, iniziata nel lontano 1951, non era mai stata misurata una massima così bassa nella terza decade di aprile. Rimane imbattuto il record mensile del 18 aprile 1991 (+4,6°C), ma abbiamo stabilito un nuovo, sorprendente record decadale.

Ecco altre massime raggiunte ieri in varie zone della provincia: Fornaci +8,4°C, Brandico +7,9°C, Mompiano +7,2°C, Palazzolo sull’Oglio +7,0°C, Vallio Terme +6,7°C. Per quanto riguarda le minime, nessun primato: in pianura i valori sono rimasti intorno ai 5°C. Dal punto di vista termico, possiamo dire di aver vissuto una giornata storica.