Auto «rosse» di sabbia, tutta colpa del libeccio

No. Non è un improvviso disturbo visivo quello che alcuni hanno temuto di aver improvvisamente subìto, nel vedere da finestre e balconi il colore improvvisamente mutato delle autovetture in sosta.

Il rosso sporco che copre come un velo la carrozzeria dei veicoli – ma pure davanzali e terrazzi – altro non è che un effetto del meteo. In particolare del pulviscolo desertico portato dalle correnti meridionali che nelle scorse ore hanno spazzato anche il Bresciano. Per chi ama i dettagli, il vento è stato in particolare quello di libeccio.

Dopo la sabbia del Sahara, a giungere alle nostre latitudini sarà anche una ennesima ondata di maltempo: in serata infatti l'alta pressione lascerà spazio a correnti instabili in arrivo da Ovest, portando con sé anche pioggia e grandine.