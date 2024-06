Troppa pioggia, nei campi bresciani situazione senza precedenti

Valerio Pozzi

Un terzo del mais e il 60% della soia non sono stati ancora seminati. Una condizione d’incertezza che preoccupa

Un campo seminato a mais e coperto dall’acqua a Gottolengo - © www.giornaledibrescia.it

«Lo scenario agronomico attuale in provincia di Brescia presenta una situazione che non ha precedenti a livello storico». Così Giovanni Martinelli da poco nominato presidente Condifesa Lombardia nord Est e vice presidente di Coldiretti Brescia fotografa la situazione agricola della nostra provincia. «Un terzo del mais - dice - deve essere ancora posto in campo e gli altri due terzi, che sono nati nei terreni, sono in condizioni veramente critiche perché le continue piogge hanno rallentato lo svi