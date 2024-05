Yoga, Tai Chi e sup: torna «Sport al Parco» con 55 appuntamenti alla settimana

Migliorare il benessere di corpo e mente e incentivare i momenti di socializzazione. Questi gli obiettivi di «Sport al Parco», la rassegna gratuita promossa dalla Loggia di corsi e attività sportive che, anche quest’anno, si terrà nelle aree verdi di Brescia dal 3 giugno al 3 agosto.

Il palinsesto del 2023, che aveva offerto 53 appuntamenti settimanali, ha registrato 8.877 presenze, con le zone est, sud e nord della città maggiormente coinvolte. Quest’anno il calendario avrà 2 appuntamenti in più a settimana (55), divisi tra la ginnastica per adulti e anziani, il Tai Chi, il Pilates, la Nordic Walking, il Vinyasa Yoga, l’allenamento funzionale, la camminata, la corsa e le escursioni.

Verranno rinnovati i graditi corsi di avviamento alla canoa svolti al lago Canneto e, novità per il 2024, saranno introdotti due nuovi sport, sempre al parco delle Cave: il sup, competizione che consiste nel vogare in equilibrio in piedi su una tavola e il dragonboat, disciplina di canottaggio a 20 rematori su una piattaforma a forma di drago.

La partecipazione è libera e gratuita. È richiesta la registrazione tramite modulo e dichiarazione di responsabilità per i soli corsi di canoa, sup, dragonboat e per le camminate outdoor (si può fare qui o alle segreterie degli uffici di zona). Per tre delle camminate proposte, segnalate sul volantino distribuito in città, sarà richiesto il certificato medico non agonistico. Per il resto delle attività è raccomandato sottoporsi a un controllo medico preventivo e di portare con sé la strumentazione necessaria.

L’intera programmazione sarà consultabile sul sito del Comune di Brescia. Inoltre, all’interno del portale e sul retro del libretto cartaceo ci sarà un collegamento per accedere alla mappa della rassegna, che quest’anno vedrà l’aggiunta dei luoghi del parco Torricella di sotto e del viridarium del Complesso di Santa Giulia. Il sistema permetterà infine di poter verificare tutte le attività svolte nel proprio quartiere e i relativi punti di ritrovo.