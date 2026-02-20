Cascata di ghiaccio all’Overlook Hotel: una nuova variante di attacco

È isolata e faticosa da raggiungere, ma premiata proprio dal contesto austero e selvaggio in cui si colloca con i suoi spettacolari salti. La cascata di ghiaccio dell’Overlook Hotel, nella valle di Ancogno tra i rilievi orobici della Val Brembana, fu così battezzata dai primi salitori, richiamandosi all’inquietante edificio nel quale fu ambientato il film ispirato al romanzo «Shining» di Stephen King.

Affrontata solo da scalatori esperti, questa difficile cascata ha ricevuto nei giorni scorsi le attenzioni di Matteo Rivadossi di Nave e di Cristina Oldrati di Entratico, che forti della loro esperienza hanno individuato e percorso tra salti di roccia e festoni sospesi di ghiaccio una nuova variante di attacco.

Matteo Rivadossi e Cristina Oldrati

La variante

«Wendy» è il nome assegnato alla variante (difficoltà M7+/WI4), da pronunciarsi rigorosamente «Weeen-dyyy?» per omaggiare la malefica pronuncia di Jack Nicholson nel pauroso capolavoro del film «Shining». La variante di attacco alla cascata in stile dry-tooling è nata con la consapevolezza che l’unica maniera per ripetere la salita di questa perla di ghiaccio della Val Brembana è oggi possibile solo accedendo dalle cenge laterali, dato che la prima colonna non si forma ormai da anni.

È opportuno sottolineare che la breve variante aperta è indipendente e non snatura in nessuna maniera né il contesto selvaggio, né la cascata classica, alla quale nulla è stato aggiunto nulla se non la possibilità di essere maggiormente fruibile. Buon soggiorno all’Overlook Hotel! I brividi sono garantiti.