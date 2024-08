Un concorso fotografico per festeggiare i 150 anni del Cai di Brescia

Tra le iniziative che intendono celebrare, nel corso del 2024, la ricorrenza dei 150 anni di fondazione della sezione di Brescia del Club Alpino Italiano, è stato organizzato anche un concorso fotografico suddiviso in due sezioni.

La prima è dedicata al tema dei cambiamenti climatici. «Cambiano le generazioni e cambia il clima». I partecipanti sono invitati ad interpretare gli effetti sull’ambiente montano generati sia dal cambiamento climatico che da un approccio sempre più «addomesticato» della frequentazione della montagna.

La seconda sezione riguarda una selezione di fotografie a soggetto libero con tema le montagne della provincia di Brescia, che potranno contribuire alla realizzazione del calendario sezionale dei prossimi anni e potranno essere pubblicate sulla rivista semestrale «Adamello».

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa 2024, che possono trovare sul sito ulteriori informazioni unitamente alle modalità di partecipazione e all’apposito modulo da compilare sul sito web del Cai.

Le fotografie dovranno essere inviate in formato digitale Jpeg, a colori o anche in bianco e nero, con un rapporto lati 2/3 e una risoluzione di 300dpi. Sono previsti premi per i primi tre classificati di ogni sezione. La scadenza per l’invio delle immagini è il 30 settembre 2024.