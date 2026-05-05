Tremosine, camminare e assaggiare: è la «5 Miglia del Ghiottone»

I sapori genuini del territorio e la bellezza del paesaggio: due eccellenze di Tremosine sul Garda che si incontreranno martedì 2 giugno in occasione della nuova, attesissima edizione della «5 Miglia del Ghiottone», passeggiata gastronomica che attraversa le frazioni di questo splendido comune adagiato su un verde altopiano, trasformando il territorio in un grande percorso del gusto da intraprendere con il passo lento del viaggiatore buongustaio.
Si tratta di un itinerario scandito da diverse tappe gastronomiche, ciascuna caratterizzata da un piatto tipico abbinato a un vino del Garda, che si snoda in un paesaggio di rara bellezza tra sentieri, boschi e prati affacciati sul lago.
L’itinerario
La partenza è in programma a Vesio, dove i partecipanti saranno accolti con un aperitivo, alcolico o analcolico, accompagnato da crostoni fantasia. Da qui si proseguirà verso Voiandes per l’antipasto di salumi e formaggi locali, eccellenze che daranno il via a un viaggio del gusto alla scoperta di una cucina capace di unire tradizione alpina e suggestioni mediterranee.
La terza tappa, a Sompriezzo, porterà in tavola ravioli di polenta con crema al formaggio Garda cucinati dal ristorante La Rocchetta, una delle tante specialità della tradizione montanara del posto.
Dalle Alpi al Mediterraneo: i sapori del monte lasceranno poi spazio a quelli del lago a Secastello, dove protagonista sarà il pesce di lago fritto, altro caposaldo della cucina locale. Il percorso prosegue nella frazione di Mezzema con una pausa rinfrescante a base di sorbetto al limone, per prepararsi ad affrontare il tratto successivo. In località Volpera si tornerà ai sapori più robusti, con lucanica e crauti, mentre a Nevese i formaggi dei produttori tremosinesi incontreranno una birra artigianale allo zafferano.
Il tratto conclusivo riporterà i partecipanti a Vesio, dove l’esperienza enogastronomica si chiuderà con gelato artigianale al cioccolato fondente presso la gelateria Qciari e caffè «con correzione». Il percorso si sviluppa per oltre dodici km, con dislivelli moderati, attraversando borghi e scorci panoramici che valorizzano l’identità del territorio. Ogni tappa sarà un’occasione per scoprire prodotti tipici e ricette locali, in un viaggio che unisce natura, convivialità e tradizione.