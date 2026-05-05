Tremosine, camminare e assaggiare: è la «5 Miglia del Ghiottone»

L’itinerario

La partenza è in programma a Vesio, dove i partecipanti saranno accolti con un aperitivo, alcolico o analcolico, accompagnato da crostoni fantasia. Da qui si proseguirà verso Voiandes per l’antipasto di salumi e formaggi locali, eccellenze che daranno il via a un viaggio del gusto alla scoperta di una cucina capace di unire tradizione alpina e suggestioni mediterranee.

La terza tappa, a Sompriezzo, porterà in tavola ravioli di polenta con crema al formaggio Garda cucinati dal ristorante La Rocchetta, una delle tante specialità della tradizione montanara del posto.

Dalle Alpi al Mediterraneo: i sapori del monte lasceranno poi spazio a quelli del lago a Secastello, dove protagonista sarà il pesce di lago fritto, altro caposaldo della cucina locale. Il percorso prosegue nella frazione di Mezzema con una pausa rinfrescante a base di sorbetto al limone, per prepararsi ad affrontare il tratto successivo. In località Volpera si tornerà ai sapori più robusti, con lucanica e crauti, mentre a Nevese i formaggi dei produttori tremosinesi incontreranno una birra artigianale allo zafferano.

Il tratto conclusivo riporterà i partecipanti a Vesio, dove l’esperienza enogastronomica si chiuderà con gelato artigianale al cioccolato fondente presso la gelateria Qciari e caffè «con correzione». Il percorso si sviluppa per oltre dodici km, con dislivelli moderati, attraversando borghi e scorci panoramici che valorizzano l’identità del territorio. Ogni tappa sarà un’occasione per scoprire prodotti tipici e ricette locali, in un viaggio che unisce natura, convivialità e tradizione.