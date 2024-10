Trekking urbano, Rovato celebra la Giornata nazionale con 2 itinerari

Il prossimo 31 ottobre si celebra la Giornata nazionale del trekking urbano, la cui finalità è quella di valorizzare i territori in chiave sostenibile con percorsi e iniziative. In anticipo di qualche giorno, il 27, il Comune di Rovato aderirà all'iniziativa in collaborazione con le associazioni Asd Rosa Running Team e Lamu - Libera Accademia del Movimento Utile.

La giornata

La presentazione dell'iniziativa - © www.giornaledibrescia.it

Sarà una vera immersione nel paesaggio naturalistico, che accoglie e conserva opere e edifici di alto valore artistico, di periodi storici diversi, che rappresentano la memoria storica di Rovato.

Per l’occasione sono stati individuati due itinerari, di lunghezza e difficoltà differente, così da offrire l’opportunità di scoprire il territorio ad un pubblico sempre più eterogeneo.

Il percorso cittadino

Lungo 5 chilometri, porterà i partecipanti alla scoperta del centro storico, delle chiese e della vasta Piazza Cavour, da oltre due secoli cuore pulsante economico e sociale di Rovato.

Fiancheggiando le Mura Venete, la camminata condurrà i partecipanti in direzione del Monte Orfano, dove potranno ammirare le bellezze del santuario di Santo Stefano.

La camminata proseguirà fino alla visita della «Big Bench», la panchina gigante posizionata ai piedi del Monte, da cui si gode di una splendida vista panoramica della città e del territorio circostante, per poi rientrare al punto di partenza.

Il percorso collinare

Lungo 9 chilometri, porterà i camminatori a conoscere alcuni punti di interesse storico e artistico, perfettamente integrati nel paesaggio naturale del Monte Orfano.

Dopo aver percorso i passi della camminata cittadina fino al santuario di Santo Stefano, i camminatori verranno accompagnati lungo le pendici del Monte a conoscere la storia del monumento a tutti i caduti e dispersi sul Monte Orfano, per poi raggiungere il convento della Santissima Annunciata e la sua chiesa, che ospita al suo interno l’Annunciazione del Romanino. Da qui il rientro.

Informazioni utili

L'iniziativa offrirà un'immersione nel paesaggio naturalistico - © www.giornaledibrescia.it

Le guide turistiche dell’Associazione Iseo Guide ed alcuni esperti del territorio, posizionate nei luoghi di maggior interesse, accoglieranno i camminatori fornendo loro interessanti approfondimenti di carattere storico culturale. I gruppi saranno accompagnati dai volontari del Cai di Rovato, con cui sono stati identificati i percorsi, e dell’associazione Old Rugby Rovato.

Il Gruppo Alpini di Rovato aprirà la propria sede nei pressi del Monumento ai Caduti offrendo la possibilità di una breve pausa.

Il ritrovo è previsto alle ore 8 in piazzale Foro Boario (ingresso da piazza Garibaldi). Partenza in programma alle 8.30: i gruppi cominceranno a muoversi a distanza di dieci minuti l'uno dall'altro. Si consiglia l’uso di scarpe adatte (trekking per il percorso collinare e ginnastica per il cittadino) e bastoncini. Il percorso è adatto anche ai cani, mentre non è percorribile con i passeggini. Ai partecipanti verrà fornito uno zainetto contenente una bottiglietta di acqua e una merenda dolce e salata.

Come iscriversi

L'iniziativa è gratuita e a numero chiuso. Necessaria la pre-iscrizione sul sito festivaldelcammino.it oppure presso la sede Cai di Rovato (venerdì sera dalle 20.30 alle 22.30 o chiamando Ezio Maifredi al numero 3497597742).

Sarà possibile iscriversi anche domenica mattina, dalle 8, direttamente al punto di ritrovo di piazzale del Foro Boario.