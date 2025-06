Trail running, arriva la riedizione del «Gir dè lé Malghe»

Dopo otto anni torna una delle gare più storiche di corsa in montagna. Domenica 27 luglio si terrà l’edizione zero del «Gir dè lé Malghe», evento non competitivo di trail running, organizzato da Trail dello Specchio in collaborazione con Padile running team. Il trail running è una specialità della corsa a piedi, che si svolge generalmente in ambienti naturali. Il giro ripercorrerà i sentieri del vecchio «Gir dè lé Malghe», competizione di corsa in montagna che si è svolta sul monte Guglielmo dal 2001 al 2017.

Grazie alla visione e all’impegno di Fabio Peli, fondatore di Trail dello Specchio, il giro tornerà a valorizzare i percorsi della Valtrompia, cambiando pelle. Infatti, a differenza delle precedenti edizioni, la manifestazione, almeno per quest’anno, non sarà una gara.

«La mia idea è di rilanciare il Gir dè lé Malghe come edizione zero, per poi farla diventare a tutti gli effetti una competizione dal prossimo anno – annuncia Peli –. La montagna è per tutti, ma non per tutti. Per questo motivo, offro agli atleti la possibilità di partecipare alle attività anche con percorsi ridotti».

Il percorso

Il ritrovo è programmato per le 7 di domenica 27 luglio a Caregno, mentre la partenza è fissata alle 8.30. Per riscoprire i territori della Valtrompia, i partecipanti potranno scegliere il percorso lungo (22 km con 1.000 metri di dislivello) oppure quello corto (15 km con 800 metri di dislivello, adatto anche ai camminatori). La prima parte sarà in comune, i due gruppi si separeranno a Malga Pontogna per poi ricongiungersi agli Stelletti Bassi.

Prenotazione

Per poter partecipare al «Gir dè lé Malghe», oltre al certificato medico, è obbligatoria l’iscrizione (si può effettuare a questo link). Per gli gli atleti, nonostante sia un trail autogestito, saranno messi a disposizione due punti ristoro. I partecipanti del giro corto potranno sostare solo al rifugio Malga Pontogna, mentre per il giro lungo è prevista una tappa al rifugio Almici. (Per ulteriori dettagli, contattare traildellospecchio@gmail.com).

Trail dello Specchio

Trail dello Specchio è un progetto nato dalla passione per lo sport, la natura e la comunità. Gli organizzatori si occupano di eventi sportivi – in particolare trail running e attività outdoor –, ma anche di esperienze culturali e sociali. Le precedenti gare organizzate da Peli hanno avvicinato centinaia di persone al trail running, rendendo la community di questo sport sempre più viva. Gli eventi organizzati – per esempio il trekking dello Specchio, la camminata golosa, la corsa dello Specchio e il trofeo dello Specchio – offrono la possibilità agli atleti di confrontarsi in contesti naturali di grande impatto. Inoltre, il progetto sostiene iniziative benefiche e promuove l’inclusività valorizzando la partecipazione di ogni atleta.