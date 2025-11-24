Sicurezza in montagna e presciistica: due incontri

Le precipitazioni nevose recenti hanno già messo in movimento alcuni appassionati per le prime uscite scialpinistiche. A livello generale si presentano in questi giorni diffuse condizioni di neve fresca e talvolta ventata. Il richiamo alle attrezzature necessarie e alla conoscenza delle regole di comportamento da adottare per la propria sicurezza è opportuno da subito, unitamente alle nozioni che riguardano la preparazione atletica per la pratica dello sci in pista e fuoripista.

Riveste quindi interesse l’opportunità di approfondire questi temi mediante la partecipazione a due incontri dedicati, entrambi organizzati dal negozio Gialdini di Brescia in Via Triumplina numero 45.

Il primo si svolgerà martedì 25 novembre alle 18, sarà svolto dalla guida alpina Ube Piloni e sarà focalizzato sulla sicurezza e sul soccorso in caso di valanga, con presentazione di dispositivi dedicati di ultima generazione.

Il secondo incontro avrà luogo giovedì 27 novembre alle 18.30 con relatore Andrea Leali, e il focus riguarderà la presciistica per affrontare al meglio la stagione invernale. La partecipazione alle serate è libera.