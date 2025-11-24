Giornale di Brescia
Abbonati
Outdoor

Sicurezza in montagna e presciistica: due incontri

Ruggero Bontempi
In settimana a Brescia due appuntamenti organizzati dal negozio Gialdini. La partecipazione è libera
La sicurezza sulla neve sotto la lente - © www.giornaledibrescia.it
La sicurezza sulla neve sotto la lente - © www.giornaledibrescia.it
AA

Le precipitazioni nevose recenti hanno già messo in movimento alcuni appassionati per le prime uscite scialpinistiche. A livello generale si presentano in questi giorni diffuse condizioni di neve fresca e talvolta ventata. Il richiamo alle attrezzature necessarie e alla conoscenza delle regole di comportamento da adottare per la propria sicurezza è opportuno da subito, unitamente alle nozioni che riguardano la preparazione atletica per la pratica dello sci in pista e fuoripista.

Riveste quindi interesse l’opportunità di approfondire questi temi mediante la partecipazione a due incontri dedicati, entrambi organizzati dal negozio Gialdini di Brescia in Via Triumplina numero 45.

Il primo si svolgerà martedì 25 novembre alle 18, sarà svolto dalla guida alpina Ube Piloni e sarà focalizzato sulla sicurezza e sul soccorso in caso di valanga, con presentazione di dispositivi dedicati di ultima generazione.

Il secondo incontro avrà luogo giovedì 27 novembre alle 18.30 con relatore Andrea Leali, e il focus riguarderà la presciistica per affrontare al meglio la stagione invernale. La partecipazione alle serate è libera.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
montagnaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario