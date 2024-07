Il Sentiero dei fiori è ancora bloccato dalla neve

In quota, nonostante il caldo e la stagione estiva avanzata, c’è ancora neve e alcuni sentieri oltre i tremila metri sono imbiancati, di conseguenza più pericolosi. Altri, quelli più tecnici e in altitudine, non sono praticabili.

È così per il Sentiero dei fiori, che ogni estate attira migliaia di escursionisti nella zona di Ponte di Legno, per la bellezza e spettacolarità del paesaggio, oltre che per la tecnicità del tracciato, con le due passerelle sospese nel vuoto. Un fatto che ha contrariato coloro che, visto il periodo, pensavano di raggiungere l’alta Valcamonica per misurarsi lungo quel percorso.

«Il Sentiero è inagibile per motivi di sicurezza – fa sapere il consorzio Ponte-Tonale, che sta ricevendo molte richieste di informazioni –, a causa della tanta neve ancora presente in alta quota».

Leggi anche Apre il Presanella Epic Trail, un nuovo sentiero in alta quota

Un divieto inderogabile, nonostante le proteste e i tentativi di aggirare l’imposizione. Agli appassionati il consorzio suggerisce un’alternativa, un’altra bella via ferrata che parte sempre dal Tonale: il Sentiero degli alpini, meno conosciuto ma altrettanto interessante dal punto di vista sia paesaggistico sia storico.

Il tracciato, dal Passo Contrabbandieri (raggiungibile con le seggiovie Valbiolo e Contrabbandieri) va alla Forcella del Montozzo, sopra il rifugio Bozzi, percorrendo le creste sulle quali si è combattuta la Prima guerra mondiale, dove sono ancora ben visibili numerosi manufatti.