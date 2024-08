Riapre il Sentiero dei fiori a Ponte di Legno

Una buona notizia per gli appassionati di montagna e di alpinismo: da oggi torna fruibile il Sentiero dei fiori, la via ferrata che ripercorre i camminamenti dei soldati della Prima guerra mondiale, lungo la cresta Castellaccio-Pisgana a 3.000 metri di quota.

La percorribilità è stata verificata dalla Guida alpina Gianni Trepin, alla quale il comune di Ponte di Legno ha affidato l’ispezione, la verifica e la manutenzione del Sentiero dei fiori. La relazione spiega che «con la sostituzione di 9 chiodi, la pulizia dai massi pericolanti e dalla neve, il percorso risulta fruibile in sicurezza ma ancora in parte innevato, quindi è indispensabile avere la piccozza e i ramponi. Le passerelle sono intatte, quindi il sentiero dei Fiori in data 1° agosto può essere aperto».

Online nello shop del sito pontedilegnotonale.com oppure alla biglietteria Paradiso, al Passo Tonale, è possibile acquistare il biglietto Sentiero dei fiori che prevede una andata e ritorno con la cabinovia Paradiso e una corsa singola con la cabinovia Presena. La cabinovia Paradiso apre alle 8.30 e chiude alle 17.45 fino al 25 agosto (oltre questa data rimarrà aperta fino al 22 settembre ma chiuderà alle 16.45) mentre la cabinovia Presena chiude alle 17.15 fino al 25 agosto (oltre questa data rimarrà aperta fino al 15 settembre ma chiuderà alle 16.15).