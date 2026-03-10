Polaveno, la sfida infinita della «Backyard dello Specchio»
Semplice, folle, crudele. «Backyard dello Specchio» si svolgerà a Polaveno il prossimo 28 marzo su un percorso ad anello di 6,706 km secondo il formato adottato a livello internazionale, con un dislivello positivo di 225 metri.
La formula è banale: ogni ora parte un nuovo giro, e l’ultimo atleta che riesce a completare un giro da solo entro il tempo limite di 60 minuti risulterà vincitore.
Pronti, via
La partenza di ogni giro avviene allo scoccare dell’ora dal campo sportivo di San Giovanni di Polaveno con inizio alle 11 di sabato 28 marzo. I minuti rimanenti per ogni giro possono essere utilizzati da ogni concorrente a sua discrezione per alimentarsi, dormire o riposare nella zona di partenza e di arrivo.
Un atleta sarà eliminato se non completa il giro entro 60 minuti, se non si presenta alla linea di partenza allo scoccare dell’ora successiva, o in caso di ritiro volontario.
Dato che non esiste un numero prestabilito di giri, la gara procede a oltranza fino a quando tutti gli atleti, tranne uno, si ritireranno o saranno eliminati. Risulterà vincitore l’atleta in grado di completare da solo l’ultimo giro valido, e se più atleti non riescono a completare un giro finale non viene proclamato alcun vincitore ufficiale.
Ogni atleta deve essere autosufficiente durante il giro, compresi i dispositivi di illuminazione per i giri notturni.
La gara è organizzata da Asd Trail dello Specchio secondo il format internazionale della Backyard Ultra del leggendario Lazarus Lake, lo stesso della famosa Barkley Marathon.
