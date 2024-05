Pedalata in compagnia e degustazione con vista: appuntamento domenica 5 maggio

Pedalare su una mountain bike elettrica, immersi nella natura, accompagnati da una guida esperta e con una tappa golosa in agriturismo con prodotti locali. È questo il programma allettante della «Pedalata in compagnia e degustazione con vista» in programma domenica 5 maggio e organizzata da E-bike Dosso Alto. Per iscriversi restano poche ore: c’è tempo solo fino alle 18 di venerdì 3 maggio (costo 50 euro, inclusivo di noleggio bici, casco, gadget e degustazione).

Il programma

Il ritrovo sarà domenica 5 maggio alle 9 al noleggio Dosso Alto (località Predondo, a un chilometro da Bovegno). L’escursione, che durerà circa fino alle 15, sarà lunga 18 chilometri con 750 metri di dislivello. Il percorso, con difficoltà medio/facile - prevede tratti sterrati con fondo buono.

Nel corso della pedalata, accompagnata da un professionista ed esperto conoscitore della zona, è prevista la sosta all’agriturismo Chichimela, con tagliere di salumi e formaggi del territorio, confetture, stuzzichini. La degustazione sarà accompagnata da una selezione di marzemino Monte Netto Igt.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata, per informazioni 388.1750478 e dossoalto.bike.