No, non è il Madagascar: orchidee a Toscolano Maderno

L’attività del pascolo è funzionale al mantenimento della biodiversità. L’efficacia di questa pratica è stata confermata dal Progetto S.H.A.R.A. Servizi Agricoli per l’Inclusione Sociale, portato avanti da «L’Albero Cooperativa Sociale Onlus» con il contributo di Fondazione Cariplo. Sui rilievi di Toscolano Maderno è stata scelta la modalità dell’ecopascolo per realizzare la manutenzione o il recupero di prati, oliveti e terreni incolti.

Affidatario del servizio è stato un gruppo di pecore, capre e asini, in grado di svolgere mansioni di giardinaggio a basso costo, e di ridurre le emissioni in atmosfera generate da macchinari e attrezzature usati solitamente. La sostenibilità economica e ambientale del progetto ha mostrato la sua efficacia anche in relazione al mantenimento di alcuni elementi naturali minacciati a causa dell’assenza di interventi di manutenzione e dell’avanzata incontrollata del bosco, o viceversa del pascolamento troppo intenso e di sfalci eccessivi.

Pascolatori specializzati

La gestione dei prati mediante i «pascolatori specializzati» favorisce la presenza di piccoli mammiferi, rettili, api, farfalle e altri insetti impollinatori. Oltre alla fauna traggono beneficio anche varie specie vegetali tra cui le orchidee spontanee, una famiglia di fiori particolarmente ammirati e protetti in virtù della loro eleganza e rarità.

Le orchidee generano semi di dimensioni molto piccole, che possono rimanere nel terreno per anni prima di trovare le condizioni adatte per la germinazione a seguito dell’avvio di un rapporto di simbiosi con un fungo. Del tutto speciale è anche la forma del fiore, spesso molto appariscente per attrarre gli insetti impollinatori, e, talvolta, così esclusiva da essere specifica solamente per i maschi di una determinata ape selvatica o farfalla.

A Toscolano Maderno

Tale strategia è evidente in particolare nelle orchidee del genere Ophrys, come si deduce dai nomi di due specie Ophrys apifera e Ophrys insectifera. Il contesto ambientale di Toscolano Maderno è particolarmente ricco di orchidee, come dimostrano i rilievi condotti dal botanico Matteo Bargella.

Solo nella fascia collinare nei prati o negli oliveti si trovano oltre 1000 individui appartenenti a 11 specie diverse, una delle quali protetta a livello europeo. Questa ricchezza non comune evidenzia un valore nascosto di questo territorio, e dà risalto alla sua funzione di custode per proteggerla. Le orchidee spontanee infatti sono indicatori del benessere del paesaggio, che solo attraverso una gestione corretta di prati e oliveti potrà essere mantenuto.