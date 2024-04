Lo scalatore belga Nicolas Favresse ospite a Sarezzo il 19 aprile

È uno degli alpinisti più attivi, conosciuti e simpatici a livello internazionale, e sarà presente a Sarezzo venerdì 19 aprile. La sezione di Gardone Valtrompia del Club alpino italiano ha invitato per la «Serata della montagna» lo scalatore belga Nicolas Favresse alle ore 21 al teatro San Faustino in via IV Novembre: «Big wall verticale ed esplorazione musicale» è il titolo dell’incontro.

Nato nel 1980, ha iniziato ad arrampicare a 15 anni dopo avere praticato la mountain bike, lo sci e il windsurf. Pratica una forma di alpinismo sulle grandi pareti del mondo con la finalità dichiarata di salire mediante una progressione in arrampicata libera, con uno stile pulito e leggero. Con queste modalità ha affrontato salite in Patagonia, Yosemite, Pakistan, Groenlandia e sull’Isola di Baffin, ma frequenta anche le Alpi e siti di arrampicata sportiva in Italia, dove ha diversi amici. Nel 2011 ha vinto il Piolet d’Or, il più prestigioso premio alpinistico internazionale, per l’apertura di 9 vie nuove in Groenlandia.

Nello scorso mese di febbraio ha portato a termine la prima ambita salita in arrampicata libera di «Riders on the storm», una delle più famose linee della Patagonia sulla Torre Centrale del Paine. Si accennava a simpatia e musica. Favresse pratica uno stile di salita e di approccio alla montagna goliardico e dissacrante, e in parete porta sempre la sua piccola chitarra con la quale improvvisa concerti con gli altri compagni di cordata. Anche le sue serate si svolgono con lo stesso divertente stile. Imperdibile.