L’antico sentiero per il Passo Maniva rinasce e diventa accessibile a tutti

Barbara Fenotti

Progetto da 280mila euro per recuperare la via di collegamento con Collio. Sarà senza barriere

Il sentiero - © www.giornaledibrescia.it

Anticamente era l’unica via di collegamento tra l’abitato di Collio e il Passo Maniva. Poi è caduta in disuso, in parte è stata coperta dalla vegetazione e, in alcuni punti, è addirittura franata. Ora sta per tornare alla luce e sarà, almeno per la prima parte, percorribile anche da chi ha disabilità. Il tracciato in questione è il sentiero F9, denominato Bonardi - Santella San Colombano e il progetto di fattibilità tecnico-economica per il suo recupero, curato dal geometra Marco Ranucci, è in c