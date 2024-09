L’anello escursionistico tra Gargnano e Tignale

La ripresa dell’attività scolastica e il termine del periodo delle vacanze estive contribuiscono in queste settimane a ridurre il traffico nella zona del Garda. Ne approfittiamo per tornare con la proposta di un piacevole anello escursionistico tra i rilievi di Gargnano e di Tignale, che si sviluppa tra oliveti e versanti esposti al sole e fresche ombreggiate vallette con salti d’acqua.

Il percorso

Si raggiunge il paese di Muslone dove si parcheggia, e all’altezza delle prime case si imbocca via Antica e il sentiero numero 236. La traccia percorre alcuni tratti molto ripidi con alcune belle visuali sul lago e porta ad attraversare la Valle delle Ravere, oltre la quale si segue a destra il numero 252B per Piovere, tra i boschi che coprono i versanti del Monte Rocchetta.

Leggi anche Alla scoperta delle spettacolari cascate del Rutor

All’immissione su strada si segue a sinistra verso Vione (numero 252) e più avanti su un tornante si avanza a destra su fondo cementato (numero 253), fino ad attraversare la Valle di Vione. Dove la strada si biforca si continua a sinistra verso una baita, e al vicino incrocio a destra per Aer. Si chiama Val Esega il solco verso il quale conduce il percorso sterrato, che riprende l’asfalto su Via Castagneto dove si avanza a destra ancora in discesa verso Aer.

In corrispondenza di una fontana si segue a destra l’indicazione per le cascate, e al bivio che segue si imbocca ancora a destra l’itinerario con segnaletica dedicata del trekking della Bassa Via del Garda (BVG). Il sentiero si allontana dal paese e permette di raggiungere un tratto del torrente Vione caratterizzato da salti d’acqua, in un ambiente di roccia e bosco di grande suggestione. Si rimonta quindi una ripida ma breve salita sul versante opposto e si segue ancora la segnaletica della Bvg in direzione di Piovere.

Tra le case della bella frazione tignalese ci si porta nei pressi della chiesa (imperdibile il panorama dal sagrato raggiungibile con breve deviazione) e poi si segue la strada acciottolata sulla quale guidano ancora le indicazioni della Bvg. Un panoramico tratto di sentiero tra i terrazzamenti sorretti dai muri a secco accompagna ad attraversare un’altra volta la Valle delle Ravere, che richiama ad un ultimo breve impegno per guadagnare un leggero dislivello. Senza ulteriori difficoltà si prosegue fino a Muslone.

Scheda tecnica

Partenza e arrivo: Muslone di Gargnano, 450 metri s.l.m.

Dislivello: circa 900 metri

Tempo di percorrenza: 4 ore

Difficoltà: E (escursionisti)