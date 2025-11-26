«K2–La Grande Controversia», il film al Cinema Nuovo Eden

Una serata dedicata alle grandi storie della montagna quella in programma oggi, 26 novembre, al Cinema Nuovo Eden di Brescia, dove alle 20.30 verrà proiettato «K2–La Grande Controversia», il film di Reinhold Messner che riapre uno dei capitoli più discussi dell’alpinismo himalayano. La pellicola, selezione ufficiale del Trento Film Festival 2025, ripercorre con uno sguardo critico e documentato gli eventi legati alla storica spedizione sul K2, riportando sullo schermo testimonianze, ricostruzioni e interrogativi che ancora oggi alimentano il dibattito tra appassionati ed esperti.

Al termine della proiezione, il pubblico potrà incontrare Matteo Bonalumi, alpinista bresciano, che presenterà il suo nuovo libro «Annapurna – Tra sogno e vertigine». Il volume racconta l’origine improvvisa di un richiamo magnetico verso una delle montagne più affascinanti e temute del pianeta, trasformando l’ascensione in un viaggio emotivo tra desiderio, rischio e introspezione, accompagnato dalla presenza della guida Dawa.

L’appuntamento è promosso dal Cai – Sezione di Brescia, in collaborazione con Mescalito Film. Un incontro che unisce cinema, letteratura e cultura d’alta quota, offrendo alla città un’occasione rara per riflettere sul significato dell’avventura, della memoria e del limite umano.