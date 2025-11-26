Giornale di Brescia
Abbonati
OutdoorCinema

«K2–La Grande Controversia», il film al Cinema Nuovo Eden

Salvatore Montillo
Stasera, mercoledì 26 novembre, la proiezione della pellicola di Reinhold Messner. A seguire la presentazione del libro «Annpurna» di Matteo Bonalumi
Il K2
Il K2
AA

Una serata dedicata alle grandi storie della montagna quella in programma oggi, 26 novembre, al Cinema Nuovo Eden di Brescia, dove alle 20.30 verrà proiettato «K2–La Grande Controversia», il film di Reinhold Messner che riapre uno dei capitoli più discussi dell’alpinismo himalayano. La pellicola, selezione ufficiale del Trento Film Festival 2025, ripercorre con uno sguardo critico e documentato gli eventi legati alla storica spedizione sul K2, riportando sullo schermo testimonianze, ricostruzioni e interrogativi che ancora oggi alimentano il dibattito tra appassionati ed esperti.

Al termine della proiezione, il pubblico potrà incontrare Matteo Bonalumi, alpinista bresciano, che presenterà il suo nuovo libro «Annapurna – Tra sogno e vertigine». Il volume racconta l’origine improvvisa di un richiamo magnetico verso una delle montagne più affascinanti e temute del pianeta, trasformando l’ascensione in un viaggio emotivo tra desiderio, rischio e introspezione, accompagnato dalla presenza della guida Dawa.

L’appuntamento è promosso dal Cai – Sezione di Brescia, in collaborazione con Mescalito Film. Un incontro che unisce cinema, letteratura e cultura d’alta quota, offrendo alla città un’occasione rara per riflettere sul significato dell’avventura, della memoria e del limite umano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
K2Cinema Nuovo EdenMatteo Bonalumi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario