Dall’Adamello alla Marmolada, con il Cai si parla di catastrofe ecologica

Ghiacciai di nuovo protagonisti in un incontro aperto a tutti, dall’Adamello alla Marmolada. Stasera alle 20.30 per «I giovedì del Cai» si terrà un incontro nella sede del club in via Villa Glori, 13 dal titolo «Ma alla fine, cosa dobbiamo fare per mitigare e invertire la catastrofe ecologica?».

Ne parlerà il prof. Carmine Trecroci dell’Università degli studi di Brescia.

Cosa sta funzionando e cosa no nel percorso per salvare l'Italia, il Pianeta e gli ecosistemi da una crisi ecologica in fase di veloce aggravamento? Cosa sono chiamati a fare gli Stati e cosa ciascuno di noi? Quali sono le principali soluzioni per energia, produzione, consumi, rifiuti, trasporti, risorse naturali? A queste e ad altre domande si proverà a dare una risposta.