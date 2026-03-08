Giornale di Brescia
Abbonati
Outdoor

Il rifugio Tita Secchi cerca collaboratori per l’estate

Ruggero Bontempi
Lanciato in questi giorni una chiamata per garantire l’organizzazione dei servizi da proporre nel corso della prossima stagione estiva. Come candidarsi
Il rifugio Tita Secchi - Immagine tratta da Instagram
Il rifugio Tita Secchi - Immagine tratta da Instagram
AA

Lavorare in rifugio è un’opportunità ricercata da molti giovani, e non soltanto, per vivere un’esperienza professionale a contatto con la montagna e con la natura.

Questa possibilità viene attualmente offerta dal rifugio Tita Secchi al lago della Vacca, che ha lanciato in questi giorni una chiamata per garantire l’organizzazione dei servizi da proporre nel corso della prossima stagione estiva 2026.

Il rifugio alla quota di 2367 metri ai piedi del Cornone di Blumone è di proprietà della Società Escursionisti Ugolini di Brescia, con gestione affidata ad una squadra guidata da Alessandra Serina. Costituisce una struttura sempre molto frequentata in virtù della facilità di accesso, della sua posizione ai piedi del Cornone di Blumone, meta di un’escursione giornaliera, supporto per trascorrere la notte e affrontare vie di arrampicata o la percorrenza del trekking dell’Alta Via dell’Adamello.

Le figure ricercate

Per continuare a garantire in modo ottimale le apprezzate modalità di accoglienza dei numerosi frequentatori offerte negli scorsi anni, la squadra dei collaboratori dovrà ampliarsi di due tuttofare con mansioni di cameriere, barista e pulizia camere, e anche di un aiuto cuoco, che potranno lavorare continuativamente dall’inizio di giugno alla fine di settembre.

Oltre a queste figure lo staff è alla ricerca di ragazzi disponibili a lavorare nei weekend dei mesi di giugno, luglio e settembre, con eventuale disponibilità a rimanere per l’intero mese di agosto, sulla base del necessario spirito di adattamento alle condizioni di lavoro flessibili e particolari che caratterizzano tutte le strutture ricettive in quota.

Per candidature e informazioni si può contattare Alessandra al numero 3389978137 e all’indirizzo mail info@rifugiotitasecchi.com.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
personalerifugio Tita Secchi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario