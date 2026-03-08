Il rifugio Tita Secchi cerca collaboratori per l’estate

Lavorare in rifugio è un’opportunità ricercata da molti giovani, e non soltanto, per vivere un’esperienza professionale a contatto con la montagna e con la natura.

Questa possibilità viene attualmente offerta dal rifugio Tita Secchi al lago della Vacca, che ha lanciato in questi giorni una chiamata per garantire l’organizzazione dei servizi da proporre nel corso della prossima stagione estiva 2026.

Il rifugio alla quota di 2367 metri ai piedi del Cornone di Blumone è di proprietà della Società Escursionisti Ugolini di Brescia, con gestione affidata ad una squadra guidata da Alessandra Serina. Costituisce una struttura sempre molto frequentata in virtù della facilità di accesso, della sua posizione ai piedi del Cornone di Blumone, meta di un’escursione giornaliera, supporto per trascorrere la notte e affrontare vie di arrampicata o la percorrenza del trekking dell’Alta Via dell’Adamello.

Le figure ricercate

Per continuare a garantire in modo ottimale le apprezzate modalità di accoglienza dei numerosi frequentatori offerte negli scorsi anni, la squadra dei collaboratori dovrà ampliarsi di due tuttofare con mansioni di cameriere, barista e pulizia camere, e anche di un aiuto cuoco, che potranno lavorare continuativamente dall’inizio di giugno alla fine di settembre.

Oltre a queste figure lo staff è alla ricerca di ragazzi disponibili a lavorare nei weekend dei mesi di giugno, luglio e settembre, con eventuale disponibilità a rimanere per l’intero mese di agosto, sulla base del necessario spirito di adattamento alle condizioni di lavoro flessibili e particolari che caratterizzano tutte le strutture ricettive in quota.

Per candidature e informazioni si può contattare Alessandra al numero 3389978137 e all’indirizzo mail info@rifugiotitasecchi.com.