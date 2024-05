Il rifugio la Croce di Marone chiude: pensione per Walter e Gigliola

Flavio Archetti

L’attività, riferimento per chi sale al Guglielmo dal Sebino sarà aperto fino a domani

Il rifugio Croce di Marone - © www.giornaledibrescia.it

È stato per 53 anni un punto di riferimento per chi ha raggiunto il Guglielmo dal lago d’Iseo, sia in estate che in inverno. Queste però, per il rifugio Croce di Marone, sono le ultime ore di apertura. Dal prossimo 1 giugno l’attività condotta negli ultimi 21 anni da Walter Cristini e Gigliola Ghitti chiuderà i battenti definitivamente, lasciando la Croce - un luogo storico legato anche ad alcuni eventi alla Seconda guerra mondiale - orfana di un’attività che dal 1970 a oggi ha visto passare mig