Il Cai di Salò incontro Matteo Della Bordella

Nell’ambito delle proposte del ciclo «La montagna tra passione, rispetto e tutela» la sezione di Salò del Club Alpino Italiano ha organizzato, nella serata di giovedì 11 aprile, un incontro con l’alpinista Matteo Della Bordella.

Nato nel 1984 e cresciuto a Varese, Della Bordella si è laureato in ingegneria gestionale nel 2008 e ha contestualmente portato avanti assieme agli studi la sua passione per l’alpinismo, che in virtù dell’esperienza maturata l’ha portato ad entrare nel Club Alpino Accademico Italiano, e a presiedere per alcuni anni il gruppo dei Ragni di Lecco.

Le salite

È stato protagonista di molte salite importanti sulle Alpi, sulle Dolomiti e su celebri montagne del mondo, legandosi in cordata anche con lo scalatore camuno Leo Gheza.

Alcune delle scalate più importanti hanno avuto per terreno d’azione pareti della Patagonia, Groenlandia, Pakistan, India, Isola di Baffin, Valle di Mello, Marmolada, Tre Cime di Lavaredo, Monte Bianco e Valle dell’Orco.

I suoi terreni d’azione preferiti riguardano montagne e pareti di roccia in contesti isolati e difficili da raggiungere, che oppongono difficoltà elevate, da affrontare possibilmente in arrampicata libera e con materiale minimo, all’insegna di un alpinismo leggero e pulito. L’incontro si svolgerà all’auditorium del Liceo Enrico Fermi di Salò in via Martiri delle Foibe numero 8, con inizio alle 20.30 e ingresso libero.