Festival del cammino, tra benessere e poesia: il programma

Il Festival del Cammino approda a Gussago: dal 13 al 16 giugno la rassegna promossa dell’Asd Rosa Running Team e dalla Lamu, Libera Accademia del movimento utile, accenderà i riflettori sui temi dell’ambiente e del benessere fisico attraverso un ricco programma di eventi, incontri e camminate. Non mancheranno ospiti di eccezione nelle serate accolti nel giardino storico del Terrazzo di Villa: tra gli altri Giovanni Storti del mitico trio Aldo, Giovanni e Giacomo (sabato 15 alle 18 sul tema «Abbiamo un piede nella fossa») ed il poeta, scrittore e regista Franco Arminio (venerdì 14 alle 21).

Come ha spiegato Mariella Faustinoni del Rosa Running Team durante la presentazione tenutasi ieri nell’ufficio del sindaco di Gussago, «il Festival si sposta di anno in anno da un Comune all’altro della Franciacorta per promuovere un territorio che, all’interno dei suoi confini, presenta interessanti peculiarità naturalistiche e storico-culturali. Quest’anno l’evento clou si terrà proprio a Gussago, che ospiterà incontri ed esperienze molto interessanti. Sabato 15, ad esempio, all’alba, avremo la camminata esperienziale di 3 chilometri per ascoltare la natura che si risveglia e culminerà con una seduta di meditazione guidata sul prato della Santissima». Dal canto suo Gabriele Rosa, fondatore della Lamu, ha sottolineato: «Grazie a relatori di alto livello culturale, artistico ed umano, gli eventi in programma toccheranno temi molto attuali quali la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente e i lunghi viaggi alla scoperta del proprio orizzonte. Quest’anno a Gussago ci sarà l’occasione per esplorare il territorio in modo slow».

Con i volontari

Il Festival del Cammino, patrocinato dalla Provincia di Brescia, dai Comuni di Brescia e Gussago e dall’associazione Terra della Franciacorta, è organizzato in collaborazione con il Gruppo Sentieri Gussago e i Volontari per Brescia. Il sindaco Giovanni Coccoli e l’assessore Angelo de Pascalis hanno espresso il loro entusiasmo: «Siamo molto contenti e orgogliosi di questa iniziativa sul nostro territorio. Il percorso toccherà luoghi molto interessanti, da San Rocco alla Santissima, offrendo uno scenario naturalistico unico. Ospiteremo personalità di spicco come Franco Arminio, Giovanni Storti, Roberta Cortella e Lorenzo Barone». Fausto Venturelli e Renato Cola del Gruppo Sentieri Gussago hanno illustrato le camminate in programma domenica 16: «Abbiamo preparato e testato tre percorsi, uno di circa 12 km che tocca diverse località molto interessanti dal punto di vista storico e architettonico oltre che naturalistico e altri due più brevi, di 5 e 8 km, ideali per famiglie e bambini». Marina Rossi, presidente di Volontari per Brescia, nel sottolineare l’importanza del volontariato ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di supportare questo evento, che promuove la conoscenza e la valorizzazione del territorio».

Per dettagli sugli eventi e per le iscrizioni, è possibile visitare il sito www.festivaldelcammino.it e le pagine social. Le iscrizioni online sono consigliate e chiuderanno il giorno prima di ogni evento.