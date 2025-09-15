Cidneo Urban Trail, torna la corsa notturna tra il Castello e il centro

Brescia si prepara a vivere un appuntamento unico nel suo genere: venerdì torna la seconda edizione del Cidneo Urban Trail (Cut), l’unico urban trail notturno della città, organizzato dal Csi Brescia con il patrocinio del Comune.

La partenza è fissata per le 19.30 dal Piazzale della Locomotiva, all’interno del Castello. Due i percorsi disponibili: una gara competitiva di 12 chilometri con 420 metri di dislivello e una ludico-motoria di 7 chilometri, con 200 metri di dislivello, aperta a runner e camminatori.

Entrambi i tracciati offriranno ai partecipanti la possibilità di scoprire scorci notturni spettacolari: dai sentieri e vigneti della Maddalena con i suoi panorami, all’ingresso scenografico del Castello attraverso la Strada del Soccorso, fino al cuore del centro storico, tra piazze, monumenti, vicoli e resti romani che raccontano la storia e la cultura di Brescia.

L’organizzazione garantisce servizi completi: deposito borse, bagni, ristoro a metà percorso per la 12 km, assistenza medica e ristoro finale per tutti. I pacchi gara sono assicurati ai primi 500 iscritti complessivi, mentre per la competitiva verranno premiati i primi cinque uomini e le prime cinque donne.

Equipaggiamento

Per motivi di sicurezza è obbligatoria la lampada frontale nella gara competitiva e fortemente consigliata anche nella ludico-motoria. Raccomandate scarpe adatte a percorsi misti.

Le iscrizioni sono aperte online su www.csi.brescia.it e sui canali social «Cidneo Urban Trail». I costi: 12 euro online (15 il giorno della gara) per la competitiva, 7 euro per la ludico-motoria, sia online che in loco.