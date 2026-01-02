Cevo, avventure sulle grandi montagne con Giulia Venturelli

La Casa del Parco Adamello di Cevo ha scelto di dedicare alla montagna una giornata speciale per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Alle ore 18 di sabato 3 gennaio Giulia Venturelli, guida alpina, alpinista e membro del prestigioso sodalizio dei Ragni di Lecco, racconterà alcune delle sue avventure trascorse sulle più importanti pareti del mondo nella sede di Cevo in via Roma numero 70.

I partecipanti viaggeranno spostandosi dal limitrofo gruppo dell’Adamello fino a quelli del Monte Bianco e del Cerro Torre in Patagonia, in un itinerario umano e alpinistico vissuto con intensità, passione e professionalità. Venturelli si presenta così: «Mi piace vivere la montagna in tutte le sue dimensioni: cascate di ghiaccio, scialpinismo, free ride, vie di roccia, arrampicata in falesia, su vie di misto e creste, seguendo le stagioni e le condizioni che la montagna offre».

Ciaspolata

Per chi lo desidera alle 14 della stessa giornata viene proposta una ciaspolata collettiva (possibilità di noleggiare ciaspole previo preavviso), con ritrovo alla Casa del Parco e rientro previsto per le h17. Dopo l’incontro seguirà cena con intrattenimento musicale. Per informazioni e prenotazioni scrivere a collaborazioni@casadelparcoadamello.it o chiamare il numero 3440883080.