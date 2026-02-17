Giornale di Brescia
Cai Eagle Team, serata a Salò su Patagonia e Oman

Giovedì 19 febbraio alla biblioteca di Salò incontro del ciclo «Storie e voci della montagna». Protagonisti Luca Ducoli e Matteo Monfrini
Con il progetto Cai Eagle Team il Club Alpino Italiano ha avviato negli scorsi anni, su scala nazionale, la formazione qualificata di un gruppo di giovani alpinisti accuratamente selezionati mediante verifica sul terreno dell’esperienza acquisita.

Tra quelli che hanno superato il percorso di selezione è rientrato anche il camuno Luca Ducoli, al quale è stata offerta a conclusione dell’iter formativo la possibilità di partecipare ad una spedizione alpinistica sulle affascinanti e severe montagne della Patagonia.

La sezione di Salò del Cai e la biblioteca comunale di Salò hanno organizzato, nel contesto di un ciclo di proposte culturali chiamato «Storie e voci della montagna», un incontro dal titolo «CAI Eagle Team – le spedizioni in Patagonia e Oman».

Saranno ospiti e relatori i giovani scalatori Luca Ducoli e il mantovano Matteo Monfrini, che illustreranno mediante immagini il loro percorso alpinistico alla ricerca di nuove salite e di orizzonti da esplorare.

La serata si svolgerà giovedì 19 febbraio all’interno della Biblioteca comunale di Salò in via Leonesio numero 4, con inizio alle ore 20.30 e ingresso libero fino all’esaurimento dei posti.

Argomenti
Cai Eagle TeamSalò
