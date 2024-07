Amelia Elena Modica, l’«alpinista sognatrice» salirà sul monte Elbrus

Ruggero Bontempi

Ha iniziato a scalare dopo una maternità incompiuta: andrà a 5.642 metri per consegnare il suo dolore alla montagna ma anche per lanciare un messaggio di condivisione

2 ' di lettura

Amelia Elena Modica - © www.giornaledibrescia.it

L’alta montagna con i suoi ghiacciai, e i grandi spazi di bellezza e di libertà ai quali consegnare il doloroso pensiero di una maternità incompiuta. È una storia particolare quella di Amelia Elena Modiga, 45 anni, nata in Romania ma da oltre vent’anni cittadina italiana e residente a Brescia, per sua definizione alpinista sognatrice. Passo dopo passo Il suo incontro con la montagna avviene in modo casuale. Mossa dal desiderio di mantenersi in forma alcuni anni addietro Amelia si dedica alla cam