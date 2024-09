L’Adamello Ultra Trail inizia con una carica di 900 runner

Record di partecipanti per il decennale di Adamello Ultra Trail: quando manca solo un giorno alla partenza delle gare regine, mentre nel fine settimana si sono svolte le Vertical e le gare junior, l’appuntamento di trail running nel comprensorio Pontedilegno-Tonale ha già raccolto novecento partecipanti da trenta nazioni diverse. Il vecchio primato era di 719 iscritti da 18 Paesi e risaliva al 2022: la crescita è notevole, sia nei numeri sia sul piano dell’internazionalità dell’evento. Un fattore che permetterà di assolvere appieno a uno degli obiettivi dell’iniziativa, ovvero la promozione, far conoscere le montagne camune, i camminamenti della Grande guerra e tutte le peculiarità del territorio anche oltreconfine.

Il decimo compleanno verrà celebrato con una sfida estrema da 170 chilometri, con 11.500 metri di dislivello, per un totale di 53 ore per completare un percorso epico tra le vette dei parchi dell’Adamello e dello Stelvio, in una prova senza sosta, giorno e notte, immersi in una sfida con sé stessi e la storia di queste terre. Due le novità del decennale: un percorso «half» di 60 chilometri, che si aggiunge alle altre tre distanze classiche, e il fatto che dieci finisher della 170 e cinque della cento chilometri potranno puntare a entrare nella start-list della gara Tor330 del Tor des Géants 2025 senza passare dal sorteggio.

Il programma

L’Adamello Ultra Trail prenderà il via domani alle 14 con l’apertura dell’ufficio gara al centro eventi di Vezza d’Oglio, seguita alle 20 dal briefing tecnico in piazza IV Luglio.

Le partenze sono invece in programma alle 7 di venerdì per la cento, alle 8 per la novità da sessanta chilometri e alle 9 la gara regina da 170. La short trail da 35 prenderà il via sabato 21 alle 14 da Monno. Le premiazioni della 35, 60 e 100 sono previste per sabato alle 18 al centro eventi di Vezza, mentre domenica alle 14 ci sarà quella dell’Ultra Trail da 170.

L’appuntamento ha visto le prime battute lo scorso fine settimana a Vione con le Adamello Series, composte dalla Vertical kilometer nelle versioni competitive, junior e slow, e dalla Trail junior, per un totale di circa 170 partecipanti. Informazioni, orari e dettagli sono sul sito. //