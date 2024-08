L’Adamello Ultra Trail compie dieci anni: ecco le novità per il 2024

L’Adamello Ultra Trail compie dieci anni. L’evento di trail running in quota tra i camminamenti della Grande Guerra torna quest’anno da venerdì 20 a domenica 22 settembre con un traguardo da cifra tonda e un programma ricco di novità.

La prima è Adamello Half Trail: 60 chilometri (e 4mila metri di dislivello) da completare entro un tempo massimo di 18 ore proposta dagli organizzatori come distanza intermedia tra i 35 e i 100 km. I cento pettorali messi a disposizione dall’organizzazione sono già andati esauriti. La corsa prenderà il via la mattina del 20 settembre alle 8 dal quartier generale del Centro Eventi di Vezza d’Oglio, come le tradizionali Adamello Trail 100 km (alle 7) e Adamello Ultra Trail 170 km (alle 9): quest’ultima è la sfida più impegnativa, con un dislivello di 11,500 metri da portare a termine entro le 53 ore.

La partenza della Adamello Short Trail (35 km) è invece prevista sabato 21 alle 14 dalla vicina Monno.

La rassegna sarà inaugurata domenica 15 settembre dalle Adamello Series, quattro distanze collaterali capaci di attirare moltissimi runner. Al mattino a Vione si svolgerà l’Adamello Vertical Kilometer, introdotta con successo nel 2023. Il tracciato sarà di 3,7 km per la categoria competitiva e slow e di 3 per la junior (dai 15 ai 18 anni). Nel pomeriggio andrà invece in scena l’Adamello Trail Junior, riservata agli under 14, i cui percorsi variano in lunghezza e difficoltà in base all’età, fino ad un massimo di 4,5 km.

Da quest’anno, inoltre, l’Adamello Ultra Trail è entrata a far parte del circuito TORX eXperience, un network internazionale di eventi di trail running: 10 finisher della 170 km e 5 finisher della 100 km potranno poi puntare ad entrare nella startlist della gara TOR330 del Tor des Géants 2025 senza passare dal sorteggio, con il sistema del first come, first served: i primi che riusciranno ad iscriversi all’evento potranno garantirsi automaticamente un pettorale.

Tutte le informazioni e il programma dell’Adamello Ultra Trail sono consultabili qui.