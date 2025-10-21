Quando le convinzioni sono sbagliate

Insomma, una coincidenza male interpretata diventava una causa. Questo comportamento venne chiamato proprio «superstizione del piccione» ed è alla base di alcuni atteggiamenti scaramantici

2 ' di lettura

Un gatto nero attraversa la strada

Achille è un giovane uomo che si guarda due volte. È molto alto, ha una struttura fisica robusta e fa molta palestra. Più che camminare, incede e lo fa proprio come ve lo state immaginando: con il passo cadenzato e le braccia un po’ distanti dal corpo. L’impressione che fa a prima vista è ingannevole. Ha il fisico del buttafuori e la postura da «duro», ma poi lo tradiscono lo sguardo, la maniera in cui saluta e il modo con cui lavora i bambini con i bambini. Che cosa vede? Che cosa sente? Sull’i