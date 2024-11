Valencia era impreparata a un disastro annunciato

L’alluvione che ha colpito la Spagna ha sconvolto il mondo, ma questi fenomeni sono sempre più ricorrenti: possiamo difenderci solo con la cultura della prevenzione

Valencia dopo l'alluvione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il «disastro di Valencia» ci ha tutti sconvolti per impatto e forza scaricata a terra dal ciclone Dana (con un terribile numero di dispersi forse sopra i 1.500) e da eventi di piovosità (500 millimetri in 8 ore su terreni argillosi siccitosi e impermeabili) mai registrati in Spagna e forse nemmeno in Europa in un mix infernale tra un tornado e una alluvione (con oltre 220 morti e che purtroppo saliranno). Alluvione a Valencia, più di 70 morti: «In 8 ore la pioggia di un anno» Fenomeni, allora, s