Unione Europea, bilancio coraggioso ma senza consenso

La proposta per il periodo 2028-2034, presentata la settimana scorsa dalla presidente von der Leyen, ha ricevuto un no secco dall’Europarlamento

La presidente della commisione Europea Ursula von der Leyen - Epa/Olivier Matthys

Proprio non è piaciuto il bilancio per il periodo 2028-2034, presentato la scorsa settimana dalla Commissione europea, per voce della presidente von der Leyen. Un no secco dell’Europarlamento, da destra a sinistra, estremi compresi. A unire i rappresentanti del popolo europeo, – dove i membri della commissione Bilancio sono giunti a definirlo «una barzelletta» – sono stati gli stanziamenti per regioni e agricoltura accorpati in un unico fondo da 865 miliardi di euro. Unanimi, parlamentari e asso