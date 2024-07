Ucraina, meno patriottismo ma la guerra va avanti

Massimo Cortesi

Nella battaglia sul campo il tempo gioca a favore di Mosca

3 ' di lettura

Soldati russi pronti per un'azione militare in Ucraina - Foto Ansa/Epa/Sergei Ilnitsky © www.giornaledibrescia.it

Nelle ultime settimane la ribalta mediatica sulla guerra in Ucraina è stata focalizzata su notizie a sensazione, come l’ospedale pediatrico colpito a Kiev dai russi (su questo non ci sono dubbi: video che ne rivelano nitidamente sagoma e rumore del motore lo identificano come un missile da crociera Kh-101) o politicamente rilevanti, come il vertice Nato di Washington da cui una indicazione è uscita chiarissima: la guerra continuerà. Sul terreno, intanto, la situazione resta drammatica, ma è camb