Tutti gli interrogativi sullo sciopero generale

Il modello di uno sciopero generale fine a sé stesso crea conflittualità con gli utenti e gli altri lavoratori se viene ripetuto troppo spesso, convertendosi in un’arma spuntata per il sindacato

«Cosa resterà di questi anni Ottanta?», cantava Raf. E, si parva licet, che cosa resterà di questo sciopero generale (e delle altre recenti astensioni dal lavoro, sempre più ravvicinate e a tambur battente)? Uno sciopero sul quale, per l’ennesima volta, i sindacati confederali si sono divisi: a proclamarlo sono state Cgil e Uil, mentre non ha aderito la Cisl. Naturalmente, se il fronte sindacale non si presenta all’insegna della compattezza delle rivendicazioni, la sua azione si indebolisce. È a