Tra stabilità finanziaria e fragilità strutturali

Il 2024 sta per chiudersi e di solito negli ultimi giorni dell’anno si traggono i consuntivi: qui lo facciamo partendo da cinque numeri

4 ' di lettura

Il tastierino di un bancomat - Foto unsplash.com

Il 2024 sta per chiudersi e di solito negli ultimi giorni dell’anno si traggono i consuntivi. Concentriamo l’attenzione su questi cinque numeri: 115; 0,5; 0; 5,7; 5,8; no, non sono i numeri del lotto (non solo perché non sono interi e compresi tra 1 e 90...). Cominciamo con il primo (115): è lo spread quotato in Borsa ieri, la differenza di rendimento tra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi. È questo un valore sui minimi da quando c’è il governo Meloni (in precedenza, solo nel 2021 lo