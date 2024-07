Sud Sudan, un Paese in cerca di stabilità

A quattordici anni dall'indipendenza non è ancora stabilizzato, con lotte interne tra le diverse fazioni di governo e scontri tra i vari gruppi armati locali. L'economia è in condizioni catastrofiche. E, come in tutti i Paesi africani, le contraddizioni sono ben visibili

Un affollato campo sfollati in Sud Sudan © www.giornaledibrescia.it

Era risuonato alla radio – moderno tam tam – l'invito ad andare a votare. Aveva raggiunto luoghi impervi e la gente si era messa in cammino. È il destino del popolo africano essere in cammino: donne con sulla testa ceste piene di masserizie, feriti che si trascinano alla ricerca di un ospedale, gruppi di fedeli all'alba diretti alla messa, profughi in fuga dagli attacchi terroristici. Il 9 gennaio 2011 quasi un intero popolo era in cammino per andare alle urne. Quel popolo al 98,83% disse sì all