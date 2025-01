Shoah, la memoria come antidoto

Luciano Pace

Bisogna trasformare la storia in una lezione per il presente

2 ' di lettura

Fiori sul filo spinato di Auschwitz - Foto Unsplash

Per far memoria l’immaginazione è essenziale. Un ricordo viene rievocato tramite immagini. Ma come si fa a fare memoria di ciò che non si è vissuto direttamente? Anche in questo caso serve l’immaginazione. La differenza sta nel fatto che, in più, bisogna fare lo sforzo di immedesimarsi in ciò che altri hanno vissuto, mentre ce ne rendono partecipi. In altre parole, è necessaria la disponibilità di immaginare a partire dall’ascolto di una storia non nostra. Giornata della memoria: a Brescia spett