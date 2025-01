Giorno della Memoria: riflettere sulla Shoah e sull’umanità

Con l’approssimarsi del 27 gennaio – data che rimanda alla liberazione del campo di Auschwitz – è doveroso interrogarsi su quale significato assegnare a questa ricorrenza

I binari all'interno di Birkenau - © www.giornaledibrescia.it

«Se il cielo fosse bianco di carta e tutti i mari neri d’inchiostro, non saprei dire a voi miei cari quanta tristezza ho in fondo al cuore, quale è il pianto e quale è il dolore intorno a me». Così Ivan Della Mea in «Se qualcuno ti fa morto» del 1965 riprende il testo della «Lettera di Chaim» scritta in yiddish, una delle più toccanti della Resistenza europea, lettera gettata fuori dal recinto del campo di sterminio di Pustkow da un ragazzo di soli 14 anni, poi ucciso nel 1944. Questo per dire q