Se un alleato è il vero avversario

Dagli amici mi guardi Iddio, che dai nemici mi guardo io. Questo è il memo che i politici italiani non dovrebbero mai dimenticare

Giorgia Meloni

Dagli amici mi guardi Iddio, che dai nemici mi guardo io. Questo è il memo che i politici italiani non dovrebbero mai dimenticare. I pericoli maggiori ad ogni esecutivo sono venuti, non dai nemici, ma dagli amici. Così è sempre stato nell’Italia liberale, quando governi in difficoltà convocavano elezioni anticipate per rafforzarsi e, appena rafforzati, cadevano per mano dei loro supporter. Stessa regola è valsa nella Prima e, non di meno, nella Seconda Repubblica. Persino Mussolini è caduto per