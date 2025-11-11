Giornale di Brescia
Il galeotto Sarkozy e la scelta dei leader nelle democrazie

Francesco Bonini
L’ex presidente è uscito di prigione e sconterà la sua pena – in attesa peraltro del secondo grado di giudizio – in libertà vigilata
L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy con la moglie Carla Bruni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Plastica rappresentazione, in queste settimane, del «mal francese», come un grande e controverso intellettuale titolava un libro di successo di molti anni fa (e ogni riferimento non è puramente casuale). Protagonista Nicolas Sarkozy, ieri ad una nuova puntata della sua tragicommedia. Che però segnala un problema strutturale della Francia e delle democrazie contemporanee. L’ex presidente è uscito di prigione e sconterà la sua pena – in attesa peraltro del secondo grado di giudizio – in libertà vi

