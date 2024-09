Un affaire a puntate il cui epilogo non è scontato

Massimiliano Panarari

La vicenda di Sangiuliano in un paese normale si sarebbe risolta con le dimissioni del ministro della Cultura

4 ' di lettura

Le foto pubblicate da Boccia con il ministro Sangiuliano

E già, adesso si tratta di un affaire vero e proprio, con tutti i crismi. E un affaire che si ingrossa senza sosta a partire da uno scoop del sito Dagospia che si è trasformato in una salva di fuochi pirotecnici i quali non accennano a placarsi. Per la (penosa) vicenda di Gennaro Sangiuliano, qualcuno ha evocato l’affaire Profumo – e, in effetti, anche se non c’è (fortunatamente) la Russia di mezzo anche qui, uno dei nodi problematici alla vigilia del «G7 della Cultura» verte proprio sull’acquis