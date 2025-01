Regno Unito, Farage e Musk le grane per il governo Starmer

Il governo laburista, dopo aver vinto a mani basse le elezioni dello scorso luglio, è oggetto di pesanti critiche e deve scontrarsi con nuovi ostacoli

Il premier britannico Keir Starmer - Foto Epa/Tolga Akmen © www.giornaledibrescia.it

Se l’Italia si è lasciata alle spalle un 2024 tutto sommato positivo, con una economia in appena discrete condizioni, lo stesso non può dirsi per il Regno Unito, dove il nuovo governo laburista di Keir Starmer, dopo aver vinto a mani basse le elezioni dello scorso luglio, è duramente criticato. Starmer si è giustificato sostenendo che le difficoltà incontrate nell’azione di governo dipendono dall’eredità lasciatagli dai conservatori; e all’inizio di dicembre scorso ha reso noto il suo piano in s