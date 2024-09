Referendum, le firme digitali contro l’antipolitica

Una piccola rivoluzione ampiamente positiva si è compiuta nel corso degli ultimi giorni, mostrando la sua utilità certificata proprio dalla quantità di persone che se ne sono servite

In Italia le rivoluzioni non funzionano (o finiscono per essere così «inefficienti» da non centrare l’obiettivo). Così risultano assai rare. C’era stata quella dell’Alta velocità ferroviaria, ormai svuotata, nel post-Covid, dal «Termidoro» dei ritardi e del sovraccarico ben noti ai viaggiatori. E ora c’è la firma digitale per i referendum. Un’altra piccola rivoluzione, in questo caso vittoriosa – e che giudichiamo ampiamente positiva –, si è compiuta nel corso degli ultimi giorni, mostrando la s