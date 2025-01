Quale futuro per la democrazia

Le permacrisi hanno indebolito le democrazie social-liberali, ma non abbattute

6 ' di lettura

Una donna al voto - Foto © www.giornaledibrescia.it

Che tipo di futuro vogliono gli italiani? Questa la domanda che ogni anno ci poniamo tutti e certo non solo in Italia per provare a disegnare opzioni alternative di «forme di futuro» tra onde di ottimismo e pessimismo che oscillano in continuo. Una indagine Ipsos vede i più ottimisti tra indonesiani, colombiani, filippini, cinesi peruviani, sudafricani e messicani tra 90% e 85%. Più in ritardo gli europei e in particolare: irlandesi, svizzeri, olandesi, svedesi, spagnoli e britannici tra 72% e 6