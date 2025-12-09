A Natale possiamo alzare l’asticella fino alla parola «fiducia»

La tradizione di una piccola famiglia può essere uno spunto per rendere sempre più speciali le festività natalizie

Un addobbo natalizio

Laura è figlia unica e ha sposato Marco, che ha un solo fratello che vive da solo. Laura e Marco hanno un solo figlio grande ma non troppo, un genitore sopravvissuto a testa e una vecchia zia per parte. A tavola, a Natale, quando ci sono tutti sono in otto. Dieci quando si aggiunge una coppia di amici di lunga data. I soliti dieci: gli stessi di Pasqua, Ferragosto, dei compleanni e delle domeniche quando si decide di cucinare bene. Come rendere speciale il Natale? Quando la situazione è questa,