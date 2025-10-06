La povertà non è destino, serve un nuovo sguardo

I Flash Report della Caritas diocesana di Brescia hanno segnalato, negli ultimi anni, sempre più lavoratori che non arrivano a fine mese o non riescono a far fronte a spese straordinarie

3 ' di lettura

Un senzatetto

In una società che esalta la ricchezza e l’abbondanza e che vede riemergere un pensiero che giustifica le disuguaglianze tra persone, gruppi e classi sociali, anziché combatterle, la stessa povertà viene sempre più considerata come un fatto inevitabile. Che sia oggi necessario un nuovo discorso sulla povertà è stato ribadito più volte da papa Leone XIV in questi primi mesi di pontificato e non è casuale che l’amore verso i poveri sia al centro della sua prima esortazione apostolica «Dilexi te» (